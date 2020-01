Territorio: Pizzimenti/Bini, via a confronto con Ministero su dragaggi

Roma, 28 gen - La sottoscrizione in prospettiva di un protocollo che tenga in considerazione, relativamente ai dragaggi e alla movimentazione di sedimenti, della situazione particolare della laguna di Grado, Marano, Porto Nogaro e Monfalcone.Questo il risultato conseguito oggi a Roma dagli assessori regionali Graziano Pizzimenti (Infrastrutture e territorio) e Sergio Emidio Bini (Attività produttive) a margine di un incontro con i rappresentanti del ministero dell'Ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e dell'Istituto superiore di Sanità al quale hanno partecipato, tra gli altri, anche i sindaci di Monfalcone, Anna Maria Cisint, di Marano Lagunare, Mauro Popesso, e di Grado, Dario Raugna, e l'on. Vannia Gava.Nel breve, di fronte all'emergenza di dover fare degli interventi a tutela delle attività produttive (pesca) e dello sviluppo turistico del territorio, la Regione, a seguito di quanto è emerso dal tavolo odierno, richiede un rapido incontro con il dirigente apicale del ministero dell'Ambiente, l'Istituto superiore di sanità e l'Ispra per dare nell'immediato una risposta alle urgenze manifestate dal territorio.Piena soddisfazione è stata espressa dall'assessore Pizzimenti "perché finalmente si sono assunti impegni specifici e si sono individuati percorsi di risoluzione che permettono di salvaguardare le numerose e diffuse attività produttive. Già dalla prossima settimana si confronteranno i responsabili amministrativi e tecnici per dare soluzione all'urgente problema che coinvolge il nostro territorio. Certamente il percorso non sarà agevole, però è stato importante avviarlo in modo concreto con tutti gli attori competenti".Da parte sua, infine, l'assessore Bini ha rimarcato l'importanza di aver avviato da parte della Regione un iter di risoluzione completa "di queste problematiche che si protraggono da tempo e che di fatto ostacolano un pieno sviluppo del tessuto produttivo del territorio. Oltre a ciò, c'è da considerare anche l'interesse manifestato da alcuni importanti imprenditori del settore nautico e delle marina per investire nel nostro territorio a beneficio dell'occupazione e della crescita". ARC/GG/pph