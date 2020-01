Territorio: Pizzimenti, Premio Epifania è lungimirante e meritorio

Trieste, 4 gen - "Il Premio Epifania di Tarcento non è solo longevo ma anche lungimirante: sa individuare eccellenze del nostro territorio e sa dare merito a figure di spicco di differenti generazioni e di campi che svariano da quello umanistico e quello scientifico".Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio Graziano Pizzimenti, alle viste della consegna, in serata, nella Sala Margherita di via Marinelli, dei riconoscimenti al giornalista e critico d'arte Licio Damiani e a tre studentesse della quinta classe nella sezione chimica e tecnologie ambientali dell'Isis Malignani di Udine - Arianna Busolini, Silvia Del Tin e Arianna Nanino."E' meritorio - ha aggiunto Pizzimenti - l'impegno della comunità tarcentina nell'evidenziare o palesare ad ogni inizio anno talenti e virtù di casa nostra attraverso un Premio che coglie il significato profondo dell'Epifania come manifestazione. Quella di oggi a Tarcento è un'iniziativa attesa e una tradizione che stimola l'apprezzamento delle persone capaci, l'emulazione di esempi positivi e il germogliare di nuovi ingegni".Il Premio Epifania, giunto alla sua 65esima edizione, rientra nelle celebrazioni della 92esima Epifania Friulana. ARC/PPH