Territorio: Zilli, Ciclovia Alpe Adria opportunità rilancio economico

Tavola rotonda alla Festa dell'agricoltura a Resiutta Palmanova, 7 ott - "Un incontro di alto livello, nel corso del quale è stato ribadito l'impegno della Regione a garantire, una volta terminati i lavori di completamento del percorso, la regia della gestione della Ciclovia Alpe Adria per innestare quei meccanismi di sviluppo economico e sociale a favore del territorio".Lo ha detto oggi a Resiutta l'assessore regionale alle Finanze e patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, nel corso della tavola rotonda organizzata nell'ambito della Festa dell'agricoltura e dedicata allo sviluppo turistico della Ciclovia Alpe Adria. La manifestazione, che non ha risentito in termini di partecipazione popolare della pioggia, rappresenta un'opportunità importante per la promozione dei territori e ha visto la presenza di ben 120 espositori, testimoni delle eccellenze dell'agroalimentare e dell'artigianato locale.Come ha sottolineato Zilli, la sfida è quella di rilanciare, attraverso lo sfruttamento delle potenzialità della Ciclovia, i territori che subiscono una crisi non solo economica ma anche demografica."L'obiettivo - ha spiegato l'assessore - è quello di creare le migliori condizioni affinché decolli un ciclo virtuoso, finalizzato allo sviluppo e capace di portare i giovani a non andarsene e a investire professionalmente nelle nuove opportunità offerte dal turismo e dall'artigianato per realizzare i loro progetti di vita. Primo fra tutti quello di farsi una famiglia".L'assessore ha infine rivolto un plauso agli organizzatori della Festa dell'Agricoltura "che ha il merito di promuovere, nella suggestiva atmosfera di inizio autunno, i prodotti tipici del territorio unitamente ai lavori del nostro artigianato, componente fondamentale - ha concluso - di quella piccola impresa che è la colonna vertebrale dell'economia del paese". ARC/GG/ep