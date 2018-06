Terzo settore: Giunta, ok avviso pubblico progetti rilevanti per Fvg

Trieste, 7 giu - La Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Sicurezza e Politiche comunitarie della Regione Fvg Pierpaolo Roberti, un avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale, promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione a quando disposto dal Codice del Terzo settore.Prima di procedere all'approvazione definitiva, il documento sarà sottoposto al parere del Comitato regionale del Volontariato.L'avviso è redatto sulla base del piano operativo riferito all'accordo di programma, sottoscritto con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che assegna alla Regione Fvg oltre 946 mila euro.I criteri di selezione e di valutazione, le modalità per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, nonché le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati sono parte integrante dell'avviso.Per la Regione, le aree prioritarie di intervento riguardano lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare fra i giovani anche in condizioni di disagio psico-sociale, lo sviluppo e il rafforzamento della cittadinanza attiva, la promozione dell'invecchiamento attivo della popolazione anziana attraverso percorsi di coinvolgimento partecipato e il sostegno alle reti associative del Terzo settore per promuovere un lavoro di rete fra le associazioni.I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 agosto 2019 e dovranno essere presentati da un soggetto attuatore in partenariato con almeno 9 partner. Tutti i soggetti coinvolti devono essere esclusivamente organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte ai rispettivi registri regionali. Ciascun progetto non dovrà essere inferiore a 80.000,00 euro né superare i 100.00,00 euro e il contributo regionale non potrà superare l'80 per cento del costo totale; la parte restante, pari almeno al 20 per cento, sarà a carico del soggetto proponente. La modulistica per la presentazione delle proposte progettuali, scaricabile dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, dovrà pervenire entro il 7 settembre prossimo via posta elettronica certificata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. ARC/LP/ppd