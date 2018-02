Tpl: migliorata qualità servizio su asse Udine-Pordenone

Trieste, 14 feb - Gli interventi più significativi attuati nel 2017 per l'adeguamento delle percorrenze delle aziende di Tpl (Trasporto pubblico locale) di Udine e Pordenone sono stati illustrati oggi dalla Regione durante il Question Time consiliare.Si tratta di interventi adottati, sulla base di sollecitazioni dei rappresentanti dei lavoratori, per superare le criticità di orario e i problemi di sicurezza dei percorsi.Nell'anno trascorso sono stati rivisti i tempi dell'autolinea Aviano-Polcenigo-Sacile ed è stata eliminata l'inversione nella piazza di Polcenigo, abbandonando anche il transito difficoltoso tra il Castello e il centro di Aviano.Sono stati inoltre riformulati gli orari della linea Dardago-Polcenigo-Pordenone, ricollocando inoltre la fermata di Santa Lucia di Budoia, e gli orari della Maniago-Aviano-Pordenone.Per la Motta-Chions-San Vito al Tagliamento si è proceduto a una revisione sia dei tempi di percorrenza sia del tragitto nell'abitato di Motta di Livenza.Il monitoraggio regionale ha portato a rideterminare i tempi di percorrenza delle linee che fanno capo a Lignano, oltre che a Bibione, e rettifiche del percorso hanno riguardato la frazione di Gleris e la località di Santa Sabina.Negli scorsi giorni, a seguito di un sopralluogo congiunto con le Rls (rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza) dell'Azienda Atap su una corsa della linea Polcenigo-Sacile-Pordenone sono stati già formulati dagli uffici correttivi per modificare alcuni tempi di percorrenza e adeguarli alle necessità del traffico in entrata a Pordenone. Tali modifiche verranno sperimentate a partire dal 1o marzo.L'Amministrazione regionale ha ribadito, in conclusione, la disponibilità a verificare, coinvolgendo anche gli Enti locali, tutte le proposte di miglioramento ritenute necessarie dalle aziende concessionarie del Tpl e dalle organizzazioni sindacali, possibilmente sulla scorta di una preventiva concertazione aziendale. ARC/PPH/fc