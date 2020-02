Trasporti: avviato confronto Regione-Comune su variante di Rigolato

Trieste, 6 feb - La variante di Rigolato, del valore di 9,3 milioni di euro di quadro economico finanziati dallo Stato che verranno a breve erogati dalla Regione, è stata l'argomento focale dell'incontro tra l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio e l'amministrazione comunale della località carnica.Nel corso della riunione, che ha aperto il tavolo di confronto su un'infrastruttura di indubbia importanza non solo per la cittadina ma per tutta la vallata, è stata illustrata la prima ipotesi del tracciato viario ed è stato confermato che nell'ambito dell'intervento è prevista la riqualificazione del centro urbano.In merito, il sindaco di Rigolato, in vista della realizzazione dell'opera, ha proposto di effettuare una valutazione complessiva dei problemi della viabilità del territorio comunale e la Regione ha confermato che entro l'anno partiranno le operazioni di messa in sicurezza della Sr 355, del valore di oltre 300.000 euro. ARC/COM/ma