Trasporti: Fedriga, al via azione bilaterale per corridoio doganale

Monaco di Baviera, 5 giu - "Favorire la reciprocità negli investimenti e nel commercio è il modo migliore per rilanciare l'operatività degli accordi tra il Friuli Venezia Giulia e la Baviera: proprio a tal fine, ritengo fondamentale lavorare affinché il Governo federale tedesco colga appieno le opportunità derivanti dall'attivazione del corridoio doganale tra Trieste e Monaco".Questi i contenuti dell'incontro riservato svoltosi stamane, a margine della Transport Logistic, tra il governatore Massimiliano Fedriga e il console generale d'Italia a Monaco, Enrico De Agostini.Il progetto - già condiviso da Governo italiano, Regione Fvg e Land bavarese - necessita del via libera finale da parte dell'Agenzia delle Dogane di Berlino: un percorso che, secondo il governatore, "va affrontato attraverso l'illustrazione congiunta, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, dei vantaggi che questa 'infrastruttura immateriale' garantirebbe non solo al nostro Paese ma anche alla stessa Germania".Di qui, l'impegno del governatore ad adoperarsi, assieme ai funzionari della diplomazia, per ricucire le relazioni a vantaggio di tutte le parti in causa, "a suggellare una volta di più il solido legame che unisce i nostri territori". ARC/DFD/ppd