Trasporti: in attesa aliscafo, da domani bus per Istria/Lussino

Trieste, 27 giu - Sarà nuovamente attivo nei prossimi giorni e non, come precedentemente annunciato, già da domani, il servizio marittimo passeggeri che collega Trieste alla costa istriana e a Lussinpiccolo fino a domenica 9 settembre.Un problema tecnico, infatti, ha causato un ritardo ancora non precisato al quale la compagnia di navigazione Liberty Lines ha ovviato attivando un servizio sostitutivo in pullman con partenza dal Molo IV.