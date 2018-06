Trasporti: Pizzimenti, con assessori trasporti priorità a ferrovie

Milano, 4 giu - L'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, ha preso parte, a Milano, a un incontro con gli assessori ai trasporti della Lombardia, Claudia Maria Terzi, della Liguria, Giovanni Berrino, del Veneto, Elisa De Berti, che si prefiggeva lo scopo di definire i temi strategici di interesse comune dal sottoporre all'attenzione del Governo, e da approfondire in appositi tavoli tecnici.Pizzimenti ha così colto l'occasione per evidenziare potenzialità e criticità esistenti di interesse regionale: nell'ambito del trasporto ferroviario, dei collegamenti autostradali, dei servizi di navigazione interna, delle infrastrutture aeroportuali e del sistema di ciclovie.Particolare attenzione è stata rivolta da Pizzimenti ai collegamenti ferroviari a media e lunga percorrenza."Si tratta di un settore - ha detto l'assessore - che vede il Friuli Venezia Giulia particolarmente penalizzato, sia per quanto attiene ai tempi di percorrenza, che alla qualità dei servizi: criticità che sono strettamente correlate con la necessità di pervenire alla velocizzazione della linea Trieste-Venezia, ma anche del collegamento tra Gorizia e Udine, e all'ottimizzazione del nodo ferroviario di Mestre".Su questo tema, ma anche rispetto ad altri affrontati congiuntamente nel corso dell'incontro, Pizzimenti ha evidenziato che è stato convenuto di attivare un confronto costante e una serie di approfondimenti tecnici, anche bilaterali, sia sui temi principali dell'incontro, che sui nuovi contratti di servizio ferroviario, nonché sulla valorizzazione delle idrovie.In modo che le quattro regioni possano rappresentare congiuntamente criticità e possibili soluzioni sui tavoli di confronto nazionali. ARC/CM