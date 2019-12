Trasporti: Pizzimenti, puntiamo su nuovi collegamenti transfrontalieri

Trieste, 16 dic - "Il protocollo firmato oggi, dopo una lunga serie di incontri e confronti, non è un punto di arrivo. Da qui si parte per sviluppare un modo innovativo di immaginare il trasporto pubblico transfrontaliero tra Trieste, Muggia e Capodistria con particolare attenzione ai collegamenti marittimi".Con queste parole l'assessore alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, ha salutato la sottoscrizione del 'Memorandum of Understanding' per la promozione dei servizi esaminati nell'ambito del progetto Inter-Connect, siglato oggi nella sede del Segretariato esecutivo dell'Iniziativa Centro Europea (Ince) dalla Regione Fvg, dai Comuni di Trieste, Muggia e Capodistria, dalla Trieste Trasporti e da Liberty Lines."La progettazione in questo settore è fondamentale - ha sottolineato Pizzimenti -. Un esempio brillante è rappresentato proprio dal nuovo servizio internazionale Trieste-Istria-Lussino, sostenuto con convinzione dalla Regione, che nel 2019 ha segnato un aumento di passeggeri del 68 per cento. Un ottimo risultato raggiunto grazie a una programmazione triennale, all'utilizzo di un aliscafo di recente costruzione e a tariffe più convenienti rispetto al 2018"."Con questo protocollo - ha specificato l'assessore regionale - si punta a supportare ulteriormente lo sviluppo dei collegamenti transfrontalieri attraverso il servizio marittimo tra Trieste e la costa istriana, con un potenziamento dell'utilizzo e dell'interconnessione con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Sarà, inoltre, valutato il punto di vista dei cittadini rispetto alla realizzazione di un servizio in grado di raggiungere costantemente Trieste, Muggia e Capodistria"."Tra gli obiettivi di questa importante iniziativa c'è anche l'accentramento dei servizi passeggeri via mare in un'unica stazione a Trieste e la volontà di sostenere iniziative legate al turismo sostenibile all'interno di un processo strategico di riorganizzazione e riqualificazione - già partito - dell'area del Molo IV. Quello del cicloturismo - ha detto in conclusione Pizzimenti - è sicuramente il tema del futuro. Dobbiamo trasformare le esigenze di chi utilizza le due ruote in grandi opportunità di crescita per il nostro territorio".Da sottolineare che la Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione è partner associato del progetto Inter-Connect, finanziato nell'ambito del Programma di cooperazione transnazionale Interreg V B Adriatic Ionian - Adrion. ARC/RT/ep