Trasporti: Pizzimenti, Trieste Airport si rafforza con nuovi voli

Trieste, 20 mag - "È con enorme soddisfazione che colgo l'avvio di questi tre nuovi voli in partenza dal nostro aeroporto regionale con destinazione Palermo, Lamezia Terme ed Olbia. La compagnia area Volotea li ha previsti per i mesi di luglio ed agosto".Questo il commento dell'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti alla notizia dell'imminente rafforzamento delle rotte in partenza e arrivo al Trieste Airport."A ciò - spiega ancora l'assessore regionale - si aggiunge il fatto che, già dai prossimi giorni, si potranno acquistare i biglietti per raggiungere Napoli. Dopo questo periodo così difficile, in cui tutti noi siamo stati messi a dura prova, l'incremento dei voli rappresenta un bellissimo segnale; è un punto di partenza che, sicuramente, ci fa ben sperare per il futuro della nostra Regione e dell'Italia." ARC/AL