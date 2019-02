Trasporti: Roberti, Regione investe in sviluppo dei traffici portuali

Monfalcone , 31 gen - "Crediamo nello sviluppo dei traffici portuali, perchè essi offrono un vantaggio non solo alla regione ma anche a un territorio molto più ampio che comprende tutto il Nord Est. Il nostro sistema portuale tradizionalmente non va in competizione con gli altri porti italiani ma con gli altri scali europei, contribuendo alla competitività complessiva del sistema Paese". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha rappresentato la Regione Friuli Venezia Giulia oggi a Monfalcone alle visite compiute dal vice Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, il quale ha sottolineato come l'Italia debba giocare a livello globale una partita complessiva, dove ogni scalo è chiamato ad avere un ruolo con le proprie specificità."Proprio per le grandissime potenzialità che crediamo di avere come porti del Friuli Venezia Giulia stiamo investendo veramente tanto, sia dal punto di vista delle relazioni istituzionali che sotto il profilo economico", ha indicato Roberti.Riferendosi più specificamente al porto di Monfalcone, per il quale si sta lavorando al nuovo Piano regolatore, durante la visita l'assessore ha detto che "siamo vicino ad un canale che vedrà un importante intervento sostento finanziariamente dalla Regione con 16 milioni che consentirà il dragaggio, e quindi la possibilità di accesso a navi con un pescaggio maggiore", e ha ricordato gli interventi prossimi all'avvio che riguardano il sistema ferroviario, per garantire il trasporto delle merci su rotaia"."Stiamo gettando le basi per lo sviluppo - ha concluso - senza togliere nulla alle altre realtà italiane. Tutti i portatori di interesse sul territorio credono a questa opportunità e tutti lavoriamo assieme in questa direzione". ARC/PPD