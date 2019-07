Treni storici: Pizzimenti, successo per il viaggio tra laguna e mare

Udine, 15 lug - Posti esauriti e altissimo gradimento da parte dei viaggiatori per il treno storico "tra laguna e mare" che si è svolto domenica con partenza da Portogruaro per condurre i viaggiatori a Marano Lagunare, con una visita al centro storico della cittadina e alla Riserva Naturale Valle Canal Novo e, successivamente, verso Trieste al parco e al castello di Miramare e al colle di San Giusto."L'impegno economico e organizzativo della Regione e del territorio ha consentito anche in questa occasione di valorizzare i tanti patrimoni storici, paesaggistici, ambientali enogastronomici del Friuli Venezia Giulia" ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, che assieme al sindaco di Marano Lagunare, Mauro Popesso, e ad altri amministratori comunali ha accolto i passeggeri all'arrivo in città."La presenza di 250 persone a bordo, in prevalenza famiglie con bambini, giovani e comitive che hanno apprezzato il percorso di visita proposto, conferma che il treno storico costituisce un sistema di mobilità privilegiato per apprezzare al meglio quanto di bello la regione può offrire" ha commentato ancora Pizzimenti.Il treno "Tra laguna e mare" è una delle dieci nuove proposte contenute nel programma 2019 realizzato sulla base di una convenzione sottoscritta dalla Regione Friuli Venezia Giulia con Fondazione FS, che comprende 26 treni con materiale storico. Sono 11 gli itinerari ferroviari realizzati finora, di cui più della metà ha fatto registrare il tutto esaurito. Per Pizzimenti "il successo di questa iniziativa poggia sulla collaborazione tra i vari soggetti che partecipano alle diverse proposte, che hanno contribuito ad arricchire il programma 2019. Una sinergia che ci consente di pensare già al programma 2020 con ulteriori novità".Anche il sindaco di Marano Lagunare si è detto soddisfatto per il risultato ottenuto, augurandosi che vi siano altre occasioni per visitare la cittadina lagunare e le sue diverse attrazioni turistiche. Lo stesso Pizzimenti ha espresso l'auspicio di avviare un percorso di valorizzazione che integri il trasporto pubblico locale con l'offerta turistica del territorio in tutto l'arco dell'anno.Dopo la visita a Marano, realizzata con il supporto delle associazioni Archeotipi per la parte storica e Natura 3 per la riserva naturale, il viaggio è proseguito fino alla stazione storica di Miramare. Da qui i visitatori hanno svolto una visita realizzata in collaborazione con il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare. Il convoglio è poi proseguito per Trieste dove, in collaborazione con il Comune, si è svolta la visita al colle di San Giusto, alla cattedrale e al castello.Le navette di trasferimento sono state realizzate dalle società di trasporto pubblico Saf e Trieste Trasporti, mentre a bordo treno l'associazione Museo Stazione Trieste Campo Marzio ha fornito informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria. ARC/Com/Ssa