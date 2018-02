Turismo: apertura e tariffe impianti di risalita stagione estiva 2018

Trieste, 25 feb - La Giunta del Friuli Venezia Giulia ha approvato il calendario delle aperture degli impianti di risalita gestiti da PromoTurismoFVG per la stagione estiva 2018 e le relative tariffe.Le tariffe delle diverse tipologie di biglietti e le promozioni non hanno subito aumenti. La politica tariffaria è stata mantenuta invariata, infatti, rispetto alla stagione estiva 2017, proprio per incentivare l'uso degli impianti durante la stagione estiva ad un più ampio numero di frequentatori della montagna del Friuli Venezia Giulia.In particolare, anche nell'estate del 2018, com'è avvenuto nella stagione invernale 2017-2018, permane l'attenzione verso le famiglie con la gratuità per la categoria baby fino ai 10 anni e la riduzione tariffaria per i nuclei familiari. Viene confermato l'accorpamento in un'unica tariffa ridotta (-25%) delle categorie junior, senior, over 75, gruppi organizzati e famiglie in considerazioni delle precedenti limitate differenze.Confermata anche l'applicazione della "tariffa residenti" in tutti i poli con una riduzione pari al 50 per cento rispetto alle tariffe intere ordinarie, applicata esclusivamente sui biglietti di corsa singola e andata/ritorno. Per incentivare l'utilizzo della telecabina del Lussari e la frequentazione dei locali in quota, durante le aperture notturne nel mese di agosto, analogamente a quanto avvenuto per la stagione invernale, viene proposto a partire dalle 17 un biglietto di andata e ritorno a tariffa ridotta del 50 per cento.Come già avvenuto nelle precedenti stagioni estive, in considerazione dell'elevato numero di clienti appartenenti alla categoria "over 75" e delle diverse logiche di uso degli impianti in estate e in inverno, è confermato l'inserimento delle persone con più di 75 anni di età nell'ambito delle "tariffe ridotte" e non in quelle "interamente free" come, invece, previsto per le tariffe invernali.Viene introdotta, da questa stagione estiva così come già previsto per la stagione invernale, la possibilità di stipulare accordi commerciali con tariffe scontate, con gli operatori professionali (agenzie, tour operator) considerando che una parte delle presenze nelle località turistiche montane è veicolata dagli stessi operatori.La delibera odierna evidenzia la sospensione delle attività della pista per downhill di Piancavallo durante la stagione estiva vista la limitata frequentazione e l'impegnativo sforzo organizzativo per la manutenzione continua. Quanto al calendario, gli impianti di risalita a Forni di Sopra (seggiovia Varmost 1 e 2) saranno aperti dalle 9 alle 16.30 nelle seguenti giornate: 30 giugno, 1, 7, 8, 14,15,21 e 22 luglio, 8 e 9 settembre. Dal 28 luglio al 2 settembre l'apertura sarà giornaliera e continuativa.A Piancavallo (seggiovia Tremol 1), gli impianti a giugno sono aperti i giorni 16, 17, 23, 24 e 30, a luglio 1°,7,8,14,15,21,22,28,29, 30 e 31. Il polo sarà attivo ad agosto l'intero mese mentre a settembre il 1°, 2, 8 e 9. Gli orari sono: feriali dalle 9.30 alle 17 mentre sabato, domenica e la settimana di ferragosto dalle 9 alle 17.30.A Ravascletto la funivia Ravascletto-Monte Zoncolan sarà in funzione nei feriali e nei festivi dalle 9 alle 12.25 e dalle 13.15 alle 17.30 il 14,15,21 e 22 luglio, l'8 e il 9 settembre. Dal 28 luglio al 2 settembre l'apertura sarà giornaliera con orario continuato.A Tarvisio la telecabina di monte Lussari sarà fruibile dal 1 giugno al 16 settembre con orario continuato, a settembre il 22, 23, 29 e 30. Il servizio notturno sarà previsto nel mese di agosto nei giorni 3,10,17,24 e 31 con servizio no stop fino alle 22.45. Parco giochi e bob su rotaia aperto dal 30 giugno al 9 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Gli orari di apertura della telecabina sono i seguenti: feriali 9-17.15, domenica e festivi 8.30-18.15.A Sella Nevea la telecabina del Canin sarà aperta dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30 da lunedì a sabato mentre dalle 8.30 alle 17.30 la domenica e i festivi. I giorni di apertura sono il 7 e l'8 luglio e dal 14 luglio al 16 settembre con orario continuato. ARC/LP/PPD