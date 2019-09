Turismo: Bini a Lignano, via a sistemazione Passeggiata di Hemingway

Lignano Sabbiadoro (Ud), 14 set - Sarà avviato a breve, con un contributo della Regione pari a 500mila euro, l'intervento di sistemazione e messa in sicurezza dell'argine sulla sponda sinistra del fiume Tagliamento lungo un tratto di 240 metri, conosciuto come la Passeggiata di Hemingway, situato verso la foce.Lo ha annunciato l'assessore al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, nel corso di un sopralluogo sul posto, accompagnato dal sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto."La Regione - ha spiegato Bini - ha avviato un metodo di lavoro più snello che consentirà di stare al fianco degli imprenditori orientati a migliorare la qualità dell'offerta e delle strutture collegate alla fruizione turistica del territorio".L'intervento sul Tagliamento è considerato tecnicamente significativo e permetterà di consolidare gli argini del fiume per renderli percorribili e, di conseguenza, favorire le escursioni così come gli spostamenti dei bagnanti verso l'arenile. ARC/Red