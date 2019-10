Turismo: Bini, app Collio XR assicura promozione e servizi integrati

"Anche Cormons in valorizzazione Fvg con installazioni arte"Cormons (Go), 25 ott - "L'app Collio XR - Extended Reality rappresenta un tassello utilissimo a promuovere in un luogo meraviglioso come il Collio quel turismo emozionale che i visitatori oggi ricercano e che richiede, accanto a località fisiche, brand e prodotti come il vino e nuovi servizi".Lo ha affermato l'assessore al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, intervenendo al museo civico del Territorio di Cormons all'evento "Collio: laboratorio a cielo aperto dello sviluppo sostenibile", secondo focus del programma triennale della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, Carigo Green 3, realizzato con il contributo di Intesa San Paolo.L'app si basa sull'ascolto di otto diversi racconti per sette percorsi narrativi, arricchito dalla visione di contenuti virtuali e aumentati che si snodano sugli itinerari delle piste ciclabili già presenti nell'area del Collio. I racconti vanno dal fantasy al reportage, dal biografico al thriller e sono di diversa durata applicata a percorsi di differente chilometraggio.Nell'occasione, Bini ha ricordato l'impegno importante che la Regione e PromoTurismoFvg stanno dispiegando da un anno e mezzo per lo sviluppo turistico del Friuli Venezia Giulia e annunciato "l'inclusione di Cormons in un progetto di valorizzazione delle principali località turistiche regionali, curato insieme all'assessore alla Cultura, Tiziana Gibelli, che prevedrà l'installazione stabile di opere di artisti di altissimo valore internazionale".All'evento, insieme alla presidente della Fondazione Carigo, Roberta Demartin, sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Cormons, Roberto Felcaro, e il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin.A parte l'utilizzo sul campo, l'app Collio XR può essere scaricata e visionata già a casa per avere un'anteprima delle otto esperienze proposte sul posto e selezionare il percorso fisico e narrativo desiderato.Il progetto di raccontare il Collio nell'orizzonte dei 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030 era stato preceduto, sempre a cura della Fondazione Carigo, dal riallestimento in chiave multimediale del museo di Monte San Michele. ARC/PPH/fc