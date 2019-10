Turismo: Bini, con nuova struttura ricettiva avviato rilancio Codroipo

Codroipo (Ud), 25 ott - "Dotare Codroipo di nuove strutture ricettive significa andare incontro alla tendenza di una città che ha retto alla crisi e ora sta crescendo grazie alla disponibilità di servizi adeguati e ora anche di strutture in grado di incrementarne l'attrattività".



È quanto ha evidenziato l'assessore al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, nell'inaugurare Comfort Zone, una struttura ricettiva frutto della ristrutturazione dell'ex albergo Commercio che mette a disposizione camere e appartamenti a chi desidera pernottare a Codroipo, ma anche a chi intende soggiornarvi temporaneamente. Nel 2020, una volta completata anche la realizzazione di un hotel che sta sorgendo a poca distanza, sarà celebrato l'anniversario di fondazione della Pattuglia acrobatica nazionale Frecce tricolori, transiterà per le vie della località il Giro d'Italia e, sempre a Codroipo, si svolgerà l'adunata degli Alpini. Come ha spiegato il sindaco, Fabio Marchetti, quindi, la città disporrà così delle nuove strutture necessarie per poter offrire un'accoglienza di qualità agli ospiti e sarà possibile attivare un ulteriore segmento dell'economia legata alle attività turistiche.



Bini si è complimentato con l'imprenditore che ha realizzato Comfort Zone per avere voluto investire nella sua città, superando tutte le difficoltà che ancora deve affrontare chi intende sviluppare nuove attività a vantaggio dell'economia locale e regionale.



L'assessore ha quindi anticipato che, a partire dal prossimo anno, a questa iniziativa se ne potranno aggiungere altre perché la Regione sta provvedendo alla semplificazione di norme e regolamenti e, in particolare, sta definendo la nuova legge Sviluppo Impresa che sarà presentata all'inizio del 2020. ARC/CM/Red