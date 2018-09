Turismo: Bini, eventi come Festa Refosco allungano stagione

Trieste, 2 set - "Le peculiarità enologiche del Friuli Venezia Giulia sono uno strumento formidabile per valorizzare e allungare la stagione turistica, contribuendo a fare del nostro territorio una meta desiderabile in tutti i mesi dell'anno".Lo ha affermato l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, che oggi prenderà parte a Villa Chiozza di Scodovacca alla 4. edizione della Festa del Refosco, organizzata dal Comune di Cervignano del Friuli, in occasione della quale saranno premiati i vincitori della 57. Selezione del vino di Aquileia e della Riviera Friulana."La stagione estiva in tutti i suoi poli - ha detto Bini - dev'essere sfruttata per far sapere che in Friuli Venezia Giulia si possono gustare prodotti enogastronomici incomparabili e per restituire ai visitatori l'affresco di una regione che, nel raggio di pochi chilometri, permette di raggiungere i luoghi di origine delle tipicità agroalimentari sempre ricchi di storia, tradizioni, paesaggi meravigliosi e suggestioni uniche"."Il nostro sistema turistico - ha concluso Bini - ha l'opportunità e la necessità di integrare, sul piano orizzontale, microaree interessanti e assortite a poca distanza l'una dall'altra e, sull'asse temporale, di spalmare su tutto il calendario risorse turistiche che sono inesauribili se si alimentano reciprocamente e a filiera. Così le strutture ricettive sono sempre attive e l'economia, dal turismo all'artigianato e ai servizi, passando per l'anello fondamentale dell'agroalimentare, ne riceve un enorme beneficio". ARC/PPH/fc