Turismo: Bini, eventi sportivi al centro della promozione 2019

Trieste, 12 ott - L'apertura dello stand di PromoturismoFvg nel Villaggio Barcolana è stata l'occasione per l'assessore regionale al Turismo, Sergio Bini, per presentare, assieme al direttore generale Lucio Gomiero, una delle prime iniziative del nuovo corso della promozione turistica, il programma "Friuli Venezia Giulia sport e territorio"."La Barcolana - ha detto Bini - con il grande interesse che sa suscitare è il luogo ideale per lanciare questa nuova campagna di promozione turistica che mira ad abbinare le attrattive del nostro territorio con le innumerevoli possibilità di praticare le diverse discipline sportive che stanno racchiuse nelle sue peculiarità"."La presenza di tanti sportivi e curiosi del territorio - ha aggiunto l'assessore - consentirà infatti di diffondere con efficacia il nuovo messaggio che la Regione intende trasmettere al grande pubblico, mirato ad abbinare la nostra terra con lo sport"."Il Friuli Venezia Giulia - ha precisato Bini - è una tra le regioni italiane più sportive, per numero di praticanti ma anche per la disponibilità di impianti, da alcuni anni anche di eccellenza".In questo contesto si inserisce il sostegno della Regione, tramite PromoturismoFvg, ai grandi eventi sportivi in programma anche nel 2019, alcuni dei quali rappresentanti oggi al villaggio Barcolana.Andrea Stefani ha portato il saluto Figc per ricordare gli Europei di calcio under 21 che si svolgeranno nella seconda quindicina del mese di giugno del prossimo anno.Mario Ghiacci, general manager dell'Alma Pallacanestro Trieste, la società di basket del capoluogo regionale che milita in serie A1, assieme al capitano del quintetto triestino, Mauro Da Ros, ha ricordato l'interesse del grande pubblico per la pallacanestro e la tradizione che questo sport vanta nel Friuli Venezia Giulia.Antonio Masoli, del team velico Tempus Fugit, la barca da regata più grande alla 50. Barcolana, ha ribadito la passione per lo sport del mare del grande pubblico.Tra gli eventi che PromoturismoFvg si appresta a sostenere, sempre per il 2019, particolare interesse rivestono quelli dello sport bianco quali le finali della Coppa Europa di sci alpino a Sella Nevea dall'11 al 17 marzo, i campionati italiani di snowboard a Piancavallo dal 26 al 31 marzo, i Mondiali di deltaplano dal 12 al 27 luglio a Tolmezzo. ARC/CM