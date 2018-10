Turismo: Bini, Fvg presenta a Rimini nuovi percorsi e idea slow

Trieste, 11 ott - Il Friuli Venezia Giulia si presenta alla 55. edizione di Ttg Incontri, il principale marketplace del turismo B2B in corso di svolgimento alla fiera di Rimini, con uno stand curato da PromoturismoFvg che ospita 27 operatori in rappresentanza di tutti i segmenti turistici regionali, dal mare alla montagna, dai consorzi alle strutture ricettive e alle agenzie di incoming.



"La presenza a Ttg - ha spiegato l'assessore Fvg al Turismo, Sergio Bini, oggi a Rimini assieme al neo direttore generale di PromoturismoFvg, Lucio Gomiero - permette al nostro braccio operativo di illustrare le novità della prossima stagione invernale, quelle legate allo sci ma anche ai percorsi che fanno parte della nuova Strada del Vino e dei Sapori. Stiamo puntando convintamente - ha aggiunto Bini - anche sulle esperienze di turismo slow, segmento primario nella nuova strategia Fvg".



"È il momento - ha aggiunto l'assessore che, nel corso della giornata, ha anche condiviso visioni e opportunità con il ministro del Turismo, Gian Marco Centinaio - di consolidare i risultati raggiunti e fidelizzare i turisti. Per riuscirci, occorrono azioni strutturali che la Regione sta opportunamente cantierando".



"Occorre però - ha concluso Bini - che il sistema turistico e i settori connessi con le attività di settore siano animati dalla consapevolezza delle potenzialità a disposizione del Friuli Venezia Giulia".



Dopo Rimini, la promozione turistica del territorio regionale proseguirà al World Travel Market di Londra (5-7 novembre) dove, il giorno precedente alla fiera londinese, PromoTurismoFvg e i seller regionali prenderanno parte a un workshop che vedrà il Friuli Venezia Giulia nel ruolo di regione partner, ottima occasione per incontrare gli addetti ai lavori del turismo nel Regno Unito.



Dal 22 al 24 novembre, invece, sarà la volta della fiera Tour and Travel di Varsavia, una presenza attiva volta al consolidamento dei mercati del Centro Est Europa.



Nei prossimi mesi, inoltre, PromoturismoFvg organizzerà workshop strutturati a Palermo, Catania, Messina e Napoli per promuovere la destinazione Fvg nei confronti di associazioni e agenzie di viaggio del Sud Italia. ARC/COM/fc