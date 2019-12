Turismo: Bini, importante passaggio impianti di Sappada a PromoTurismo

Trieste, 13 dic - "Il passaggio di tutti gli impianti di Sappada sotto il controllo di PromoTurismoFVG rappresenta un momento importante nel percorso di integrazione del comune dolomitico nel Friuli Venezia Giulia. Una operazione lunga e complicata che fa del comprensorio sappadino il sesto polo sciistico del territorio regionale".Questo il commento dell'assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, dopo l'approvazione della delibera della Giunta regionale che reca gli indirizzi a PromoTurismoFVG per la conclusione del progetto di acquisizione degli impianti di risalita e delle piste di Sappada."Alla fine ha prevalso il buon senso da parte di tutti - sottolinea Bini -. Con questa delibera concludiamo, infatti, il complesso processo di interlocuzioni anche con soggetti privati. Dirimente in tal senso è stata la trattativa economica che abbiamo portato avanti, rispettando con cura il limite dell'interesse pubblico"."Mi piace sottolineare in questa occasione che per il polo sappadino sono già previsti importanti investimenti per migliorare la manutenzione dell'intera stazione sciistica. PromoTurismoFVG - ricorda l'assessore regionale in conclusione - gestirà anche l'apertura di una sede direzionale e di un ufficio informazioni dedicato anche alla vendita degli skipass, oltre all'assegnazione di eventuali alloggi per il personale stagionale di servizio agli impianti e alle attività di soccorso". ARC/RT/pph