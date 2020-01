Turismo: Bini, Lignano e Grado su pullman della prima squadra Udinese

Prosegue l'iniziativa con protagonisti i bianconeri, brand ambassador del FvgUdine, 11 gen - Dal 15 gennaio Lignano Sabbiadoro e Grado, le località di punta della costa del Friuli Venezia Giulia, appariranno sul pullman della prima squadra dell'Udinese. Fino ad oggi i protagonisti della promozione attraverso il veicolo della squadra sono stati i poli sciistici regionali di Tarvisio, Sella Nevea, Forni di Sopra-Sauris, Zoncolan, Sappada e Piancavallo.Il pullman della prima squadra, personalizzato con le immagini delle località balneari del Friuli Venezia Giulia in virtù dell'accordo che la società ha stretto con PromoTurismoFVG, è stato inaugurato oggi allo stadio Dacia Arena alla presenza dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini in occasione della presentazione del rinnovo della partnership con il vettore ufficiale del club bianconero, l'azienda slovena Nomago, da parte dei rispettivi direttori generali Franco Collavino e Sandi Bratasevec."La Regione attraverso PromoTurismoFVG - ha spiegato Bini - utilizza la notorietà nazionale e internazionale della squadra friulana come veicolo naturale della destinazione, che il club bianconero già da decenni contribuisce a far conoscere nel mondo, puntando sulla promozione del territorio regionale e delle sue singole località. Al termine di un primo semestre di collaborazione, continuiamo ad arricchire di contenuti il progetto allargando l'accordo a Lignano Sabbiadoro e Grado. Un brand, quello dell'Udinese, che per noi è volano a livello nazionale e internazionale delle eccellenze del territorio. La comunicazione delle attrattive di punta della regione, delle città di cultura e storia, delle eccellenze enogastronomiche, dell'offerta turistica invernale e dei poli sciistici, riesce a diventare attraverso questo brand - ha sottolineato l'assessore - immediata".Con l'accordo confermato a novembre 2019 tra PromoTurismoFVG e Udinese Calcio, infatti, i brand di Lignano Sabbiadoro e Grado - presenti all'inaugurazione oggi il sindaco dell'Isola del Sole Dario Raugna e l'assessore di Lignano Massimo Brini - sono stati apposti, assieme a quello del Prosciutto di San Daniele, sulle felpe che i giocatori bianconeri indossano nella line-up iniziale delle partite e dal 15 gennaio le due località balneari gireranno fuori regione con il pullman che accompagna i giocatori.L'Udinese e i suoi giocatori saranno quindi testimonial in Italia del territorio regionale in occasione di tutte le partite in casa e in trasferta con l'obiettivo di attrarre l'attenzione del mercato interno, dei tifosi provenienti dalle città delle squadre ospiti, ma anche dalle regioni e dai Paesi vicini.Per il direttore di PromoTurismoFvg Lucio Gomiero "la collaborazione con Udinese calcio non si configura come semplice sponsorizzazione, ma come una piattaforma di attività di marketing, social media ed esperienze che i rispettivi team hanno pianificato, sviluppato e portato a compimento insieme. Attorno all'idea promozionale del pullman si è creato un sistema che ha coinvolto diversi comuni della regione ed è un esperimento di successo"."Grazie alla vivissima sinergia con la Regione Udinese Calcio è volano per la promozione del territorio e ora con questa iniziativa si rinsalda il nostro ruolo di brand ambassador del Friuli Venezia Giulia", ha commentato il direttore generale Collavino. ARC/EP