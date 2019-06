Turismo: Bini, Notte Romantica è tra eventi di spicco dell'estate Fvg

Udine, 14 giu - "La Notte Romantica 2019 nei borghi più belli d'Italia in Friuli Venezia Giulia è una delle più belle iniziative proposte in estate nella nostra regione e un'occasione unica per far conoscere borghi storici che rappresentano un'eccellenza, apprezzata dai corregionali ma anche all'estero, persino oltreoceano".È il pensiero espresso dall'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, alla presentazione, nella sede della Regione di Udine, della rassegna culturale, artistica ed enogastronomica che si aprirà martedì 18 giugno per concludersi domenica 23 giugno in undici Comuni del Friuli Venezia Giulia.La notte romantica vera e propria scoccherà sabato 22 in contemporanea con 280 Comuni italiani che si possono fregiare del titolo dei Borghi più belli d'Italia. In Friuli Venezia Giulia, quest'anno la manifestazione coinvolgerà Clauiano, Cordovado, Fagagna, Gradisca d'Isonzo, Poffabro, Polcenigo, Sappada, Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone e Venzone.Bini ha ribadito il plauso e il sostegno dell'Amministrazione regionale a "un evento che rappresenta uno dei migliori modi per promuovere il territorio. La Notte Romantica è una vera chicca che ci fa conoscere e dà un contributo significativo all'economia turistica della regione".Tutti gli spettacoli nel cartellone della Notte Romantica sono a ingresso libero. L'apertura e la chiusura sono in programma a Fagagna: martedì 18 con la Cena sotto le stelle a Cjase Cocèl, il museo della civiltà contadina, seguita dal concerto jazz di Luna Troublante e, rispettivamente, domenica 23 con il concerto all'alba del pianista Fulvio Turissini sul colle del Castello.Gli eventi clou sono in programma nel sabato della Notte Romantica: a Polcenigo alle 21.30 con il concerto soul di Ehaida Dani, a Poffabro di nuovo con Lune Troublante, a Gradisca d'Isonzo alle 22.00 con la Pordenone Big Band, a Sappada con le canzoni d'amore degli Anni quaranta. Sempre sabato 22 giugno la Notte Romantica di Toppo incontrerà Folkest, con il gruppo sloveno Noreia Fusion, mentre a Sesto al Reghena all'elezione di Miss Romantica seguirà il circo acrobatico dei Black Blues Brothers. Se Valvasone, dopo la Cena sotto le stelle, punterà sul funky jazz della Bifunk Bass Band, seguita a mezzanotte dai fuochi d'artificio, Venzone scommette su uno spettacolo all'insegna della canzone d'autore friulana, con Silvia Michelotti e Franco Giordani.Tra gli altri eventi della rassegna si segnalano venerdì 21 giugno Klara & The Black Cars a Clauiano e il Quartetto Porteno a Cordovado.Alla presentazione dell'evento, insieme a Bini, sono intervenuti Markus Maurmair, sindaco di Valvasone e coordinatore del Club dei Borghi, il sindaco di Fagagna, Daniele Chiarvesio, i vicesindaci di Gradisca e Travesio, Enzo Boscarol e Marino Titolo, l'assessore di Cordovado, Assunta Pistininzi, e l'assessore di Trivignano Udinese, Vanessa Colosetti. ARC/PPH/fc