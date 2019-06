Turismo: Bini, Premio Hemingway valorizza riviera friulana

Lignano, 22 giu - "Un premio che promuove la cultura e, al tempo stesso, fa conoscere una delle perle della nostra regione all'Italia e al mondo".Lo ha detto l'assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, partecipando a Lignano Sabbiadoro, insieme all'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti, alla cerimonia della 35^ edizione del Premio Hemingway. Presente in sala anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin.La manifestazione, curata dal Comune di Lignano con la collaborazione di Pordenonelegge, quest'anno ha assegnato i riconoscimenti all'autore francese Emmanuel Carrère per la Letteratura, alla storica Eva Cantarella per l'Avventura del pensiero, al giornalista Federico Rampini per la sezione Testimone del nostro tempo, al foto-artista Riccardo Zipoli per la Fotografia. Alla giornalista Franca Leosini è stato infine consegnato il Premio Speciale Hemingway 2019 "Dentro la cronaca, dentro la vita".A condurre la serata è stata la giornalista Elsa Di Gati che, insieme alla Giuria del Premio - composta da Alberto Garlini (presidente), Gian Mario Villalta e Italo Zannier - ha conversato con i cinque vincitori. Nel suo intervento, l'assessore alle Attività produttive ha voluto evidenziare l'importanza del premio che, da trentacinque edizioni, sta dando lustro non solo a Lignano ma all'intero Friuli Venezia Giulia."Questa manifestazione - ha detto Bini - attraverso personalità di spicco nel campo della cultura, della letteratura, della fotografia e del giornalismo, consente di puntare i riflettori sulla città di Lignano e sulla regione tutta. Per noi quindi il premio Hemingway è un motivo di orgoglio perché, al di là della promozione della cultura, l'iniziativa rappresenta anche un modo intelligente per far conoscere le potenzialità della nostra località balneare: una riviera che fu descritta dall'autore americano quale "Florida d'Italia". Per tutti questi motivi - ha concluso l'assessore - la Regione continuerà a essere al fianco di questo prestigioso evento per il Friuli Venezia Giulia". ARC/com/dfd