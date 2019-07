Turismo: Bini, raccontare eccellenze Fvg per promuovere il territorio

L'assessore saluta l'inaugurazione della Festa della PitinaTrieste, 19 lug - "L'enogastronomia in Friuli Venezia Giulia rappresenta a tutti gli effetti una forma di turismo culturale, capace di mettere in vetrina non soltanto i prodotti ma anche i processi, e con questi il territorio su cui si sviluppano, regalando così agli ospiti esperienze indimenticabili e di ampio respiro."Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, a margine dell'inaugurazione della 23^ edizione della Festa della Pitina, tenutasi stamane a Tramonti di Sopra.Nel sottolineare l'importanza di promuovere la regione attraverso un'offerta integrata, Bini ha rimarcato quanto "cultura, sport, natura ed enogastronomia non siano ambiti distinti, ma tasselli fondamentali del medesimo mosaico, che, se uniti con sapienza, possono garantire un notevole ritorno di immagine al Friuli Venezia Giulia tutto".Entrando nello specifico della kermesse che animerà il fine settimana nella Val Tramontina, l'assessore ha posto l'accento sul valore della pitina "unico prodotto del Friuli Venezia Giulia, assieme al prosciutto di Sauris, ad aver ottenuto il marchio Igp" e sull'abbinamento dell'evento al cicloturismo, "soluzione che darà l'opportunità di scoprire luoghi incantevoli in sella a biciclette elettriche"."Lavorare sulla capacità di raccontare il territorio regionale e le sue numerose eccellenze è dunque - secondo Bini - la strategia vincente per affermare sempre più la centralità del Friuli Venezia Giulia anche sul fronte turistico. Su questa narrazione, che è anzitutto veicolo di conoscenza di tradizioni e storia, sono convinto si possa costruire buona parte dei nostri futuri successi." ARC/DFD