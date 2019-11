Turismo: Bini, Regione promuove qualità prodotti made in Fvg a Praga

Praga (Repubblica Ceca), 23 nov - "I numeri delle esportazioni del Friuli Venezia Giulia, nella Repubblica Ceca, hanno un ampio margine di crescita e, grazie al confronto con i consorzi enogastronomici che vi guardano con attenzione, abbiamo inserito questo mercato nel piano promozionale di Promoturismo Fvg per il 2020, assieme a Stati Uniti e Giappone. Si tratta di uno dei principali sbocchi nell'Europa Centro Orientale, di dimensioni contenute ma molto promettente".Lo ha affermato l'assessore regionale ad Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, a conclusione della IV edizione della Settimana della Cucina italiana nel mondo a Praga (Repubblica Ceca) dove il Friuli Venezia Giulia è stato fra i principali partner dell'evento con laboratori, degustazioni e appuntamenti per promuovere l'enogastronomia dell'intero territorio.L'iniziativa, promossa dal ministero degli Affari esteri, si è conclusa nella cornice d'eccezione della Cappella Borromeo dell'Istituto italiano di Cultura con un evento dedicato ad autorità, imprenditori, esponenti del mondo culturale e operatori del turismo, della cultura e dell'industria turistica. Organizzato da Regione e Promoturismo Fvg, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Praga, i consorzi delle Doc Fvg, di tutela vini Collio, del Prosciutto di San Daniele e di tutela del formaggio Montasio Dop, l'evento era mirato a valorizzare le principali produzioni del paniere regionale, dai grandi vini bianchi (Friulano, Ribolla e Malvasia, oltre a moscato e grappa) ad alcuni piatti della tradizione, ovvero frico morbido e polenta, tagliolino di San Daniele e, per concludere, tiramisù."Nelle giornate della manifestazione - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - è stato possibile illustrare, attraverso laboratori di cucina dedicati con lo chef friulano Massimo De Belli, la preparazione di alcuni dei piatti tipici della nostra tradizione e degustare i vini del territorio. Il Friuli Venezia Giulia - ha sottolineato Bini - è capace di unire cultura, enogastronomia e produzioni autoctone di elevata qualità che la Regione è impegnata a far conoscere con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse della filiera. La nostra cultura del cibo ha radici antiche ma ha le potenzialità per affrontare i nuovi mercati"."La finalità dell'evento - ha inoltre sottolineato l'assessore - è stata anche quella di far apprezzare la nostra regione oltre i confini nazionali, per poter essere più attrattivi in ambito turistico anche con il coinvolgimento dei tour operator".A questo proposito, Bini ha ricordato come nel 2018 sono state 261.021 le presenze in Friuli Venezia Giulia di cittadini della Repubblica Ceca. con una crescita del 6,2% rispetto al 2017, mentre gli arrivi hanno registrato un incremento del 15,4% (56.279 nel 2018 rispetto ai 48.769 del 2017).Le prime cinque destinazioni degli ospiti dalla Repubblica Ceca sono Lignano Sabbiadoro seguita da Grado, Tarvisio, Chiusaforte e Duino-Aurisina. Il numero di turisti cechi (200.475, ovvero il 4,66% sul totale) si è collocato al terzo posto ("segno che si tratta di un mercato in espansione", ha commentato l'assessore) dopo Austria e Germania ed è davanti ad altri Paesi dell'Est come Ungheria, Polonia, Slovacchia e Russia.Alla serata conclusiva ha presenziato anche l'ambasciatore italiano a Praga, Francesco Saverio Nisio, che ha voluto evidenziare la qualità e gli sviluppi positivi dell'interscambio, soprattutto enogastronomico, tra la Republica Ceca e le regioni italiane, in questo caso il Friuli Venezia Giulia. ARC/LP/fc