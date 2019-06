Turismo: Bini, Xtreme Days format vincente per Fvg nel mondo

Trieste, 22 giu - Un valore aggiunto per il Friuli Venezia Giulia, che ha bisogno di iniziative di respiro internazionale per affermarsi su palcoscenici sempre più prestigiosi.L'assessore regionale alle Attività Produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, ha saluto con queste parole il lancio della sesta edizione di Xtreme Days, la kermesse di freestyle e sport estremi che, dal 5 al 7 luglio, animerà Sacile.Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, Bini ha voluto porre l'accento sul suo format "innovativo ed emozionale, capace di mettere in luce le eccellenze del nostro territorio su scala mondiale, come peraltro testimoniato dall'adesione di atleti anche da oltreoceano".Centrale, nella visione dell'assessore regionale, è infatti investire su formule "che sappiano valorizzare le specificità di un Friuli Venezia Giulia ricco di potenzialità, ma che talvolta fatica a trovare il proprio meritato posto nelle migliori vetrine"."Manifestazioni quali Xtreme Days rappresentano dunque un atout importante - ha concluso Bini - per la loro capacità di coinvolgimento attivo non solo di sportivi ma di appassionati e curiosi, cui viene data l'opportunità di scoprire discipline adrenaliniche e le bellezze di territorio davvero unico." ARC/DFD