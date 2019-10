Turismo: Fedriga, Barcolana vetrina internazionale per prodotti Fvg

Trieste, 12 ott - L'obiettivo di far conoscere, attraverso PromoTurisimoFvg, i prodotti tipici e le località del territorio regionale partecipando a un evento di livello internazionale come la Barcolana.Questo il concetto espresso oggi a Trieste dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della visita allo stand di PromoTurismoFvg allestito in occasione della 51.a edizione della Barcolana.Uno spazio di 250 mq dove poter gustare non solo i vini dell'enoteca regionale gestita dall'Associazione nazionale dei sommelier, ma anche le etichette del Carso, oltre alle birre artigianali prodotte in Friuli Venezia Giulia.Sulla scia dei successi delle recenti missioni regionali in Giappone e negli Stati Uniti, illustrati al governatore dal direttore di PromoTurisimoFvg, Lucio Gomiero, Fedriga ha avuto conferma dell'ottima risposta, in termini di gradimento, che i prodotti del Friuli Venezia Giulia registrano oltre i confini nazionali.A tal riguardo il governatore ha riconosciuto il buon lavoro compiuto da PromoTurismoFvg nello sviluppare l'attrattività della regione, anche con l'utilizzo della rete attraverso i social. ARC/GG/ep