Turismo: Fedriga, contest social per i visitatori di Grado e Lignano

L'annuncio durante il Pa Social Day in corso all'Isola del soleTrieste, 18 giu - "Il Friuli Venezia Giulia è una regione bellissima che offre la possibilità di vivere nel raggio di pochi chilometri un ventaglio enorme di esperienze, ma dobbiamo far conoscere le sue potenzialità ad un pubblico più ampio e lo faremo rendendo i turisti protagonisti della nuova campagna promozionale di Promoturismo FVG fondata sui social e le nuove tecnologie. I visitatori che quest'estate soggiorneranno a Lignano e Grado potranno infatti partecipare ad un contest nell'ambito del quale saranno incentivati a raccontare l'esperienza vissuta, divenendo così dei testimonial della nostra regione".Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con un video-messaggio trasmesso all'apertura del Pa Social Day di Grado il cui tema centrale è "Turismo, la promozione del territorio con web e social".Il governatore ha spiegato che parallelamente al progetto Ambassador "con questo strumento sperimentale raggiungeremo un elevato numero di possibili visitatori e lo faremo attraverso i racconti dei loro amici e conoscenti, ovvero persone delle quali si fidano. In tale modo puntiamo a superare la logica dei grandi influencer per dare spazio a chi visita il Friuli Venezia Giulia e vive esperienze straordinarie".Fedriga, augurando buon lavoro a tutti i partecipanti al Pa Social Day, ha quindi evidenziato che "per la promozione turistica del nostro territorio e delle sue tipicità, la Regione punta molto sulle nuove tecnologie e i social network, perché se sfruttate adeguatamente ci consentiranno di aumentare in maniera significativa l'attrattività dell'intero Friuli Venezia Giulia". ARC/MA/ppd