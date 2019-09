Turismo: Fedriga, corsa degli asini tradizione e richiamo turistico

Fagagna (Ud), 1 set - "Una manifestazione storica che rappresenta le nostre tradizioni e che è al contempo elemento attrattivo per far conoscere le tante diversità che compongono la nostra regione".E' con queste parole che il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha salutato la 129^ edizione della Corsa degli asini oggi a Fagagna."Qui si respira la ricchezza delle diversità, con i quattro borghi che si sfidano e che difendono le loro peculiarità: una caratteristica della nostra regione che rappresenta il nostro valore aggiunto" ha detto il governatore, nel dare il via alla competizione."Sono proprio iniziative come queste, capaci di valorizzare cultura, tradizione e la nostra unicità a renderci attrattivi e speciali agli occhi dei turisti" ha proseguito il governatore."Conservare e tramandare le tradizioni significa infatti da un lato contribuire alla crescita economica, in particolare quella turistica, del territorio, e dall'altro rimanere saldamente legati alle nostre preziose radici" ha precisato Fedriga.Al corteo che ha preceduto la gara hanno inoltre preso parte il presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin e numerosi esponenti dell'Amministrazione regionale. ARC/LP/dfd