Turismo: Fedriga, valorizzare barbatelle Rauscedo per promuovere Fvg

San Giorgio della Richinvelda (Pn), 25 ott - "Quelli presentati dal Comune di San giorgio della Richinvelda sono interessanti progetti che permettono di valorizzare il territorio facendo conoscere un gioiello che contraddistingue il Friuli Venezia Giulia".Così il governatore Massimiliano Fedriga ha definito le diverse iniziativa che l'amministrazione comunale di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone) intende mettere in atto per promuovere e valorizzare una delle eccellenze che caratterizza questo territorio, ossia la produzione delle barbatelle. Alla presenza del sindaco Michele Leon, sono stati illustrati a Fedriga alcuni progetti a finalità turistica ma anche rivolti al recupero urbanistico del territorio.Al termine dell'incontro, il governatore ha espresso interessamento verso le varie iniziative "poiché permettono di valorizzare il territorio dal punto di vista turistico, facendo inoltre conoscere una peculiarità che contraddistingue il Friuli Venezia Giulia nel mondo. Non va dimenticato - ha aggiunto Fedriga - che Rauscedo produce un quarto delle barbatelle richieste dal mercato mondiale e i tre quarti di quelle destinate al mercato nazionale. In questa zona, quindi, è racchiuso un grandissimo potenziale che va valorizzato e sostenuto anche attraverso progetti come quelli proposti dal Comune ai quali la Regione riserverà particolare attenzione". ARC/AL/fc