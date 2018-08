Turismo: Lucio Gomiero nominato nuovo direttore PromoTurismoFvg

Trieste, 30 ago - "La guida di PromoTurismoFvg è stata affidata a un manager di successo con un curriculum di alto livello, che sicuramente sarà capace di migliorare ulteriormente i buoni risultati ottenuti in questi anni dall'agenzia".Questo il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, al termine dell'odierna seduta di Giunta, durante la quale è stata approvata la nomina di Lucio Gomiero a direttore generale di PromoTurismoFvg, la struttura regionale deputata alla promozione turistica del Friuli Venezia Giulia. Dopo aver ringraziato il direttore uscente della struttura, Marco Tullio Petrangelo, per "l'impegno e la dedizione profusi nel proprio lavoro", l'assessore ha evidenziato che "a Gomiero spetterà il compito di rilanciare l'offerta turistica delle località che da sempre caratterizzano la nostra regione e al contempo di promuovere lo sviluppo delle nuove tipologie di turismo emergenti che negli ultimi anni sono diventate sempre più popolari. La forza attrattiva del Friuli Venezia Giulia non si basa più solamente sull'essere una delle poche regioni italiane a poter offrire sia il mare sia la montagna, ma sulla capacità del territorio di coniugare bellezze paesaggistiche, cultura ed eccellenze enogastronomiche".Un quadro nel quale Bini ha spiegato che "PromoTurismoFvg giocherà un ruolo fondamentale, data la necessità di proporre le diverse esperienze vivibili nella nostra regione a precisi target di utenti. I dati evidenziano, ad esempio, che gli appassionati delle cosiddette "vacanze slow" hanno una buona capacità di spesa e generano ricadute decisamente sul territorio, ma anche che cercano prodotti enogastronomici tipici del territorio e di alta qualità. In quest'ottica bisogna quindi promuovere le tipicità locali in una logica di sistema e quindi il ruolo di coordinamento offerto dell'agenzia rappresenta un importante valore aggiunto".Augurando "buon lavoro" al nuovo direttore, Bini ha quindi sottolineato che "in quest'ottica la formazione manageriale di Gomiero e la sua esperienza sia nella ridefinizione del business sia nel supporto allo sviluppo internazionale saranno particolarmente importanti per superare le sfide che il futuro riserva alla nostra Regione".Lucio Gomiero (54 anni) è nato a Treviso e ha conseguito la laurea in ingegneria a Padova e un master al Politecnico di Milano. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi come manager d'azienda e ha lavorato per multinazionali e società di consulenza internazionali, tra le quali Ferrero e Benetton, maturando esperienza in particolare nei campi della strategia, dell'organizzazione, delle acquisizioni, dell'innovazione e dello sviluppo. ARC/MA/ep