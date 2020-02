Turismo: Regione, Fvg Trail Runnig Tour valorizza sport e attrattività

Udine, 17 feb - Unico in Italia, il Fvg - Trail Running Tour è un'iniziativa podistisca che per la sesta edizione propone a partire dal 23 febbraio e fino al 22 novembre 2020 36 gare in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.La nuova edizione è stata presentata oggi, alla presenza dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, nella sede della Camera di commercio di Udine.La Regione - è stato sottolineato - sostiene il circuito di gare perché estremamente interessante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche attrattivo in quanto permette di conoscere e valorizzare il Friuli Venezia Giulia grazie alla pratica green-oriented della corsa in montagna.Si tratta per la Regione di un modello rivoluzionario per promuovere il turismo, che incentiva la sostenibilità ambientale, il benessere della persona e il legame col territorio.Realizzata con il sostegno della Regione e curata dal team formato dai rappresentanti del collettivo di 26 tra le più attive associazioni podistiche in ambito outdoor del Fvg, da sei anni l'iniziativa cresce nei numeri e diventa sempre più importante, coniugando impresa e associazionismo, solido volontariato e rete istituzionale, sport e natura.Il circuito vanta complessivamente 36 fra le più importanti gare di Trail e Ultra Trail, Vertical e Skyrace, con circa 1000 km di sviluppo e oltre 50.000 metri di dislivello positivo, da percorrere da febbraio a novembre.Dieci gare sulle 36 complessive che permetteranno di maturare dei punti, la cui somma finale si tradurrà in buoni del valore di 800 euro per i primi classificati nelle due categorie maschile e femminile, 500 euro per i secondi e 300 per i terzi classificati. Un gadget sarà a disposizione per coloro che porteranno a termine almeno 15 gare. ARC/EP/gg