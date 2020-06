Ue: Zilli, nuovo ruolo Fvg nel programma lavori Commissione europea

Trieste, 23 giu - "Un'occasione imperdibile per valorizzare le peculiarità di territori e comunità, in un'Europa scossa negli ultimi mesi dall'emergenza sanitaria. Un'opportunità per cambiare le cose, migliorarle e valorizzarle e fare in modo che regioni come il Friuli Venezia Giulia svolgano un ruolo più importante nella programmazione europea".Lo ha detto l'assessore regionale Barbara Zilli con competenze sulla programmazione europea POR-FESR 2014-2020, intervenendo in Consiglio regionale, impegnato oggi nell'adozione della risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea 2020."E' un ruolo, quello delle regioni in ambito comunitario - ha aggiunto -, che auspichiamo continuo e costante in un contesto europeo che, per volontà degli stessi padri fondatori, deve essere inteso come unione di popoli, seppure caratterizzati da singole peculiarità e differenze"."Il lavoro compiuto dal Consiglio regionale e con il quale si è giunti alla stesura della risoluzione - ha aggiunto Zilli ,- è stato caratterizzato da un grande spirito di collaborazione e di coesione, fattori che forse sono venuti meno nella Ue in questo periodo di pandemia. L'Europa è mancata nelle prime settimane di emergenza e ha lasciato soli gli Stati a gestire le urgenze sanitarie, le problematiche sorte alle frontiere e una volta adottati gli interventi di carattere finanziario non ha saputo fornire le certezze necessarie su tempi e modi di erogazione"."Anche da questa drammatica esperienza legata al Covid-19 - ha proseguito Zilli -, abbiamo imparato che c'è bisogno di un Europa capace di risposte concrete alle famiglie e alle aziende. Il documento prodotto dal Consiglio traccia nel solco delle sei priorità che si intersecano con i pilastri della politica europea, ciò che vorremo per la nostra regione e pone le basi per un ruolo più incisivo del Friuli Venezia Giulia nelle politiche comunitarie". ARC/CCA/gg