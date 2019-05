Università: con Ardiss 15 studenti del Fvg a bordo di èStoriabus

Udine, 22 mag - L'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (Ardiss) metterà a disposizione 15 biglietti per altrettanti ospiti delle residenze universitarie che potranno così vivere la significativa esperienza culturale delle visite a bordo di èStoriabus, il mezzo messo a disposizione per itinerari storici nell'ambito della 15. edizione del festival di Gorizia in programma dal 24 al 26 maggio.È questo il risultato dell'accordo di collaborazione tra Ardiss e l'associazione culturale èStoria siglato in questi giorni.L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro dei servizi a carattere turistico-culturale, offerti da Ardiss con la collaborazione di PromoturismoFVG, volti ad ampliare le possibilità di accesso degli studenti alla conoscenza delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia. ARC/COM/ep