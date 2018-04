Università: lavori modernizzazione Casa studente Udine

Udine, 26 apr - Con la consegna dei lavori di un ampio intervento di manutenzione straordinaria alla Casa dello studente di Udine, avvenuta oggi, presenti gli assessori regionali all'Università e ricerca e alle Infrastrutture, intervento che si concluderà entro un anno e mezzo, sarà possibile mettere a disposizione dei giovani dell'ateneo udinese una struttura ricettiva moderna, adeguata sotto il profilo tecnologico e al passo con lo scenario della innovazione nell'ambito dell'efficienza energetica e della sicurezzaI lavori, prevedono un quadro economico complessivo di 6 milioni di euro, e la cerimonia odierna rappresenta il completamento di un percorso avviato nel 2011 dall'Erdisu, e ora concretizzato dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, con il supporto della Regione e cofinanziato dal ministero dell'Istruzione, università e ricerca.Si tratta, è stato detto del risultato della sinergia tra le Direzioni centrali dell'istruzione e delle Infrastrutture, che ha consentito di superare il complesso sistema di norme e aspetti burocratici, per poter offrire al mondo universitario udinese una struttura moderna e accogliente, in grado di offrire servizi di qualità e sicurezza agli studenti.Proprio le strutture adeguate e adatte al percorso di studi e ricerche di carattere universitario perseguito dai numerosi giovani e dalle giovani che scelgono le università del Friuli Venezia Giulia, favoriscono il desiderio e l'aspirazione dei neolaureati a fermarsi sul territorio regionale a conclusione del ciclo di studi universitari, per mettere a disposizione della comunità le loro professionalità, in risposta alla fruizione di una casa adeguata e accogliente, dove hanno potuto vivere il loro percorso formativo.Dopo che era stata accertata la disponibilità dei fondi necessari, l'impegno della Regione è stato quello di accelerare l'iter burocratico, così come sarà per l'avvio e il prosieguo dei lavori. Al fine di far ricadere al più presto i benefici dell'articolato intervento sugli studenti.I lavori erano infatti attesi da tempo dal mondo studentesco. E completano il supporto all'offerta formativa dell'ateneo friulano.L'intervento non comporterà la trasformazione della struttura, né la riorganizzazione dell'edificio, ma prevede tra l'altro il rifacimento dei bagni, la realizzazione di servizi igienici accessibili alle persone diversamente abili, l'installazione di un impianto di raffrescamento e di ricambio dell'aria per le camere e gli spazi comuni.La regolazione dell'illuminazione e del trattamento dell'aria avverrà mediante tessere dotate di microchip, che verranno assegnate agli studenti ospiti. Il loro utilizzo assicurerà il controllo degli accessi collegato a un sistema di videosorveglianza. ARC/CM