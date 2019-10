Vajont: Fedriga, da Giornata ricordo stimolo per futuro sostenibile

Trieste, 9 ott - "In occasione della prima Giornata in ricordo della tragedia del Vajont, ufficialmente istituita lo scorso giugno dal Consiglio regionale, il primo pensiero è sempre per le 1917 vittime di un'immane tragedia e per tutti i loro familiari che, dopo 56 anni, conservano un incubo vissuto in prima persona o un'immagine tramandata da generazioni".



È quanto afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, relativamente al disastro del Vajont che risale al 9 ottobre 1963, quando alle 22.39 oltre 270 milioni di metri cubi di roccia scivolarono a oltre 100 chilometri all'ora nel bacino artificiale sottostante, creato dalla diga del Vajont, che conteneva circa 115 milioni di metri cubi d'acqua. Quella caduta provocò un'onda di piena che distrusse tutti gli abitati circostanti nel comune di Erto e Casso, riversandosi poi nella valle del Piave dove azzerò quasi del tutto Longarone e i comuni limitrofi.



"Una sciagura come quella del Vajont, palesemente figlia di errori e omissioni da parte dell'uomo, deve ancora oggi - sottolinea Fedriga - servire da monito e da stimolo per l'azione di coloro i quali amministrano il bene pubblico a ogni livello e che, di conseguenza, hanno il compito di garantire la sicurezza e favorire il benessere di tutti i cittadini".



"Dalla storia scritta dobbiamo apprendere - conclude il governatore Fvg - ma alla storia da scrivere dobbiamo ora fornire un presente sempre più sostenibile che, ponendo al centro l'interesse della comunità, utilizzi al meglio l'incredibile quanto frenetica evoluzione della tecnologia per fare in modo che la natura sia protetta e non solo sfruttata".

ARC/FC