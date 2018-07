Via della Seta: Bini, Fvg a fiera internazionale di Chengdu in Cina

Udine, 8 lug - La Regione Friuli Venezia Giulia parteciperà, a sostegno del Cluster arredo e sistema casa e delle imprese, alla fiera "Western China international fair" che si terrà dal 20 al 24 settembre a Chengdu, nel capoluogo da oltre 14 milioni di abitanti della provincia di Sichuan.A comunicarlo è l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, commentando che "la fiera rappresenterà una vetrina e un'opportunità per promuovere la cooperazione istituzionale e l'immagine del Friuli Venezia Giulia in termini di attrazione di investimenti nel territorio regionale"."La Cina è per noi una grande opportunità: è importante che il Friuli Venezia Giulia rafforzi i propri contatti non solo con i mercati tradizionali come Austria e Slovenia ma anche con le economie con enormi potenzialità di spesa. La mia volontà - spiega l'assessore - è portare qui in regione turisti e fondi per il vero rilancio della nostra economia".Bini sottolinea come la fiera di Chengdu sia un'occasione importante, soprattutto in questa edizione 2018, in cui l'Italia è "Guest country of honor". Scopo della rassegna fieristica di quest'anno è promuovere la cooperazione internazionale, ponendosi come punto di raccordo per i Paesi lungo la via della Seta coinvolti nell'iniziativa Belt and road.Contemporaneamente alla presenza alla fiera, si svolgerà anche la missione istituzionale con cui la Regione, in stretto coordinamento con l'Ambasciata italiana e con l'Ufficio ICE in Cina, svolgerà incontri mirati con autorità e rappresentanti istituzionali cinesi."Sarà un'eccellente opportunità per valorizzare il territorio regionale e per dare concreto seguito alle iniziative che hanno creato lo sviluppo di relazioni istituzionali e imprenditoriali stabili, confermando il coinvolgimento attivo della nostra Regione nella Belt and road initiative", aggiunge Bini.Alla fiera il Cluster arredo e sistema casa parteciperà con una superficie dedicata di circa 100mq dove saranno allestite aree lounge con la collaborazione di una rappresentanza di aziende regionali dell'arredo. Qui i visitatori si accomoderanno per scoprire i prodotti regionali e, allo stesso tempo, potranno visitare - grazie all'utilizzo di una tecnologia virtuale - le aziende della manifattura del settore arredo e casa, i luoghi del Friuli Venezia Giulia con particolare attenzione alle location cinematografiche, alle città e località turistiche e al sistema ricettivo del Friuli Venezia Giulia. ARC/EP