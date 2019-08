Viabilità: Pizzimenti, con nuove protezioni più sicurezza per moto

Trieste, 28 ago - L'assessore a Infrastrutture e Territorio del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti, assieme ai tecnici della direzione regionale e di Fvg Strade, ha incontrato oggi a Udine una delegazione della Motostaffetta Friulana alla quale ha illustrato le novità normative che, a seguito del nuovo decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dello scorso 1 aprile relativo a Disposizioni stradali di sicurezza per i motociclisti (Dsm), intervengono in modo significativo sulla sicurezza della viabilità ."Nei prossimi interventi in fase di programmazione - ha spiegato Pizzimenti - si dovrà prevedere nei punti critici proprio delle installazioni a protezione. Sarà cura dell'ente effettuare il censimento di tutte le tratte con curve di raggio inferiore a 250 metri e, successivamente, predisporre un piano operativo che rivolgerà la massima attenzione al mondo delle due ruote. Saranno infatti installate - ha concluso l'assessore - barriere che andranno a mitigare l'impatto in caso di incidente, contribuendo così a salvaguardare vite umane"."In questo modo - ha commentato con soddisfazione Daniele Decorte, presidente della Motostaffetta Friulana - la Regione Fvg si pone all'avanguardia nell'infrastrutturare le reti viarie per migliorare la sicurezza dei motociclisti". ARC/COM/fc