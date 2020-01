Viabilità: Pizzimenti, convenzione con ministero su sicurezza stradale

Udine, 24 gen - La Giunta regionale ha deliberato, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, lo schema di convenzione fra Regione Fvg e ministero dei Trasporti per la realizzazione di tre interventi volti al miglioramento e innalzamento del livello di sicurezza della rete stradale, con le risorse statali del piano operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 (Fsc) pari a complessivi 11.250.000 euro.Nel dettaglio, con i fondi statali del Fsc, sono finanziati i lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio fra la SS 13 Pontebbana al km 122+050 e la strada comunale denominata via Basaldella a Campoformido (950.000,00 euro), la riorganizzazione della viabilità di viale Venezia a Udine attraverso delle rotatorie stradali (1.000.000,00 euro) e la variante esterna all'abitato di Rigolato sulla strada regionale 355 (9.300.000,00 euro).Gli interventi concorreranno al miglioramento della sicurezza della rete stradale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, attraverso il completamento della viabilità centrale e il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T (rete trans-europee di trasporto) nell'ambito del piano operativo del Fsc 2014-2020. ARC/LP/ep