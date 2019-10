Viabilità: Pizzimenti, migliorare collegamenti Castions-Porpetto

Trieste, 21 ott - La realizzazione di una variante tra i comuni di Castions di Strada e Porpetto e di una rotatoria Morsano di Strada sono i progetti discussi oggi a Castions di Strada (Udine) in un incontro tra l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, il sindaco e il vicesindaco di Castions, Ivan Petrucco e Ivan Valvason, il sindaco di Porpetto, Andrea Dri, e il consigliere regionale Alberto Budai.Al centro del confronto la necessità di alleggerire il traffico pesante che coinvolge i tre comuni e incrementare il livello di sicurezza stradale per i residenti, tenuto in considerazione l'intero assetto della viabilità della zona e, in generale, del Palmarino.Oltre a un'analisi del quadro viario complessivo, sono stati discussi in particolare, il progetto di variante stradale tra Castions e Porpetto e la rotonda di Morsano di Strada, lavori improntati principalmente ad aumentare la sicurezza della viabilità nelle zone interessate, al fine di limitare al massimo gli incidenti stradali e di eliminare eventuali disagi ai residenti causati dall'elevato numero di veicoli in transito e dalla circolazione di automezzi pesanti."Dal confronto con gli amministratori locali presenti alla riunione - ha commentato Pizzimenti - ritengo attuabili le soluzioni proposte, per modalità e tempistiche, a seguito della conclusione dei lavori per il completamento della terza corsia, tenendo presente la situazione attuale e le previsioni prospettate per la nuova pianificazione del sistema viario nella zona in questione". ARC/SSA/fc