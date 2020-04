Viabilità: Pizzimenti, ok a piano triennale manutenzioni da 70 milioni

Udine, 4 apr - Il piano triennale redatto da Fvg Strade per la manutenzione ordinaria della rete viaria statale, regionale, locale e ciclabile nonché per la manutenzione di macchinari e attrezzature per un valore complessivo di circa 70 milioni di euro è stato approvato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti.L'esecutivo ha esaminato il programma elaborato dalla società in house che si occupa del servizio pubblico di manutenzione, gestione e vigilanza della rete stradale di interesse regionale, dando il via libera all'attività prevista nel triennio 20-22, prevedendo anche la relativa copertura finanziaria."Il programma - dichiara Pizzimenti - è il frutto di un confronto attento e costante con il territorio della nostra Regione".Per quanto riguarda l'attività di manutenzione stradale ordinaria della rete regionale, statale e ciclabile, il programma sul quale l'esecutivo ha dato il via libera trova copertura nei fondi stanziati a bilancio e pari a 12 milioni di euro ciascuno per gli anni 2020 e 2021 a cui si aggiungono 14,6 milioni di euro per il 2022. Per le manutenzioni ordinarie triennali riguardanti la viabilità regionale e locale, invece, le cifre già a bilancio ammontano a 10 milioni 369 mila euro per ogni singola annualità.Dopo l'approvazione del piano, Pizzimenti, insieme alla Giunta, ha deciso di attenzionare Fvg Strade affinchè tenga in dovuta considerazione la circostanza straordinaria costituita dall'emergenza sanitaria in corso e, conseguentemente, valuti ed aggiorni i piani approvati tra 60 giorni. In caso di eventuali differimenti di spese, questi andranno comunicati al Servizio Lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione per una maggiore efficienza nella gestione delle risorse. ARC/AL/ep