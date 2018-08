Viabilità: Pizzimenti, via a lavori rotatoria strategica su SS14

Trieste, 9 agosto - Con l'effettuata consegna dei lavori è stato aperto oggi il cantiere per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 106+000 sulla SS 14 della Venezia Giulia, nei comuni di Torviscosa, Cervignano del Friuli e Bagnaria Arsa, alla presenza dell'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, dei tecnici di Fvg Strade e dei rappresentanti delle Municipalità interessate. Il completamento dell'intervento, finanziato dalla Regione con 3,1 mln di euro, è previsto nel maggio 2019.



"In questo modo - ha commentato Pizzimenti - proseguiamo l'opera di miglioramento della viabilità stradale in Friuli Venezia Giulia e - ha evidenziato - soprattutto continuiamo a lavorare per aumentare la sicurezza nei punti nevralgici delle arterie più trafficate della nostra regione".



Il progetto, previsto nel piano di realizzazione delle opere commissariali, comprende la realizzazione di una rotatoria in conformità ed in analogia con altri interventi di recente progettazione, sullo stesso asse viario, al fine della regolamentazione in sicurezza dei flussi di traffico.



L'opera include l'implementazione dei percorsi ciclabili e pedonali, l'allargamento del ponte, i sistemi per la raccolta delle acque, la segnaletica verticale, l'illuminazione stradale esterna alla viabilità e il ripristino delle reti tecnologiche esistenti.



ARC/COM/fc