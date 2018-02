Viabilità: via a lavori circonvallazione San Vito Tagliamento

San Vito al Tagliamento, 8 feb - Quasi 31 milioni di costo complessivo, dei quali oltre 21 finanziati dalla Regione, una base d'asta delle sole opere viarie di circa 18,5 milioni, 5 chilometri e 400 metri di asse stradale ed infine 830 giorni a disposizione per completare l'opera.Sono questi i principali numeri attorno ai quali ruota la circonvallazione di San Vito al Tagliamento, cantiere consegnato quest'oggi alla ditta vincitrice dell'appalto alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale alle Infrastrutture, del presidente del Consiglio regionale, del presidente di Fvg Strade e del sindaco di San Vito.Come ricordato dalla Regione, questa opera di importanza strategica per il Pordenonese prende il via a distanza di quasi vent'anni dalla sua iniziale progettazione. Ciò è stato possibile grazie a una decisa accelerazione nei tempi per l'approvazione del progetto definitivo e alle ulteriori risorse messe a disposizione per la realizzazione, a cui si aggiunge un gioco di squadra che ha visto lavorare assieme tutti gli enti coinvolti nell'opera.È stato inoltre evidenziato come la circonvallazione non vada solo a beneficio dei cittadini di San Vito, che vedranno sgravare la viabilità locale dalla presenza dei mezzi pesanti, ma anche a vantaggio della locale zona industriale. Infine, si è posto l'accento all'attenzione che la Regione ha dato negli anni alla viabilità del Pordenonese, sbloccando e avviando importanti cantieri.L'intervento, del costo complessivo pari a circa 31 milioni di euro, è stato finanziato dalla Regione con 21,1 milioni, dalla ex Provincia (5,1 mln) e dal Comune (4,75 mln). Secondo il cronoprogramma, dovrebbe essere completato entro l'estate del 2020. Il progetto prevede la realizzazione di un asse viario lungo quasi 5,4 km, con due corsie da 3,75 metri e due banchine laterali da 1,5 metri. Tra le opere figurano anche cinque rotatorie, tre ponti, un viadotto e un sovrappasso per una spesa complessiva di 15,7 milioni di euro. Il cantiere partirà con il sondaggio del terreno per verificare l'eventuale presenza di ordigni bellici; successivamente l'intervento prenderà il via con la realizzazione della prima rotatoria.Il percorso per la realizzazione della circonvallazione è iniziato nel 2000 con l'allora Provincia mentre la progettazione esecutiva si è conclusa nel 2016. A febbraio del 2017 la giunta regionale ha approvato il progetto definitivo, aggiungendo ulteriori risorse pari a 6 milioni di euro per consentire il completamento dell'opera. Ad aprile del 2017 è stato pubblicato il bando di gara europeo; alla scadenza della gara (luglio 2017) hanno presentato le offerte 17 ditte. Le opere sono state assegnate alla associazione temporanea d'impresa formata da Adriastrade, impresa Coletto ed Ecovie. ARC/AL/fc