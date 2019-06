Vino: Zannier, fiera Rive testimonia innovazione settore

Trieste, 13 giu - "L'apporto dall'alto valore tecnologico, scientifico ed economico che la Rassegna internazionale di viticoltura ed enologia (Rive) espone in maniera eccellente è esempio di quanto la viticoltura sia un settore in continua evoluzione nel quale l'innovazione ricopre un ruolo determinante".Lo ha dichiarato l'assessore alle risorse Agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier, a margine della firma dell'accordo di collaborazione tra Pordenone Fiere e la Federazione nazionale costruttori macchine per l'agricoltura (Federunacoma) in vista della terza edizione di Rive, organizzata in collaborazione con la Regione, Assoenologi, Consorzio Doc Fvg ed Ersa - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale.Zannier ha rimarcato che "non a caso questa fiera viene presentata nella culla della viticoltura internazionale, dove il valore aggiunto del bene finale deriva sia da una attenta ricerca e sperimentazione sul prodotto vivaistico sia da una adeguata innovazione sul quale i nostri produttori investono. Proprio da questo ragionamento - ha concluso l'assessore - porgo il mio plauso a Pordenone Fiere che, grazie a manifestazioni come Rive, riesce a far conoscere all'intera filiera le prossime innovazioni che interesseranno il settore". ARC/MA/fc