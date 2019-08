Viticoltura: Fedriga-Zannier, sostenibilità è impegno della Regione

Udine, 2 ago - Valorizzare l'anima green del vigneto Friuli Venezia Giulia attraverso progetti di sostenibilità ambientale sociale ed economica assieme ai produttori della regione.Il dato è emerso oggi a Udine nella sede della Regione, durante l'incontro del governatore Massimiliano Fedriga e dell'assessore alle Risorse Agroalimentari del Fvg Stefano Zannier con alcuni produttori vitivinicoli che si sono resi disponibili a portare avanti, e in alcuni casi a proseguire, azioni di sostenibilità."Tutte le iniziative legate alla valorizzazione e alla tutela del nostro territorio che possono contribuire alla promozione del Friuli Venezia Giulia oltre che aiutare a produrre in modo sostenibile tutelando l'ambiente - hanno indicato Fedriga e Zannier - sono un valore aggiunto per la regione e per le nostre imprese"."Si tratta di un primo incontro - ha indicato Zannier - a cui ne seguiranno altri, convinti che il tema debba essere sviluppato a beneficio dell'intero settore".Per Zannier, l'attenzione della società e del consumatore verso la sostenibilità ambientale, oltre che verso le attività legate alla viticoltura in termini ecosostenibili, è cresciuta; da qui la necessità di prestare particolare attenzione a tutte quelle pratiche che sono orientate ad essere compatibili con le esigenze dell'ecosistema. ARC/LP/ppd