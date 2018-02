Volontariato: infoday su modalità richieste contributi dal 6 al 12/02

Udine, 3 feb - Si terranno dal 6 al 12 febbraio gli incontri sul territorio per illustrare le modifiche ai regolamenti introdotte nel 2018 per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, e le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale a valere sulla legge regionale 23/2012, in scadenza il prossimo 28 febbraio.Il primo appuntamento del calendario proposto dall'Amministrazione regionale, con la collaborazione del Centro servizi volontariato del Friuli Venezia Giulia (Csv Fvg), si svolgerà, il prossimo 6 febbraio a Udine nella sala Spazio Venezia in via Stuparich 3, mentre il secondo si terrà a Trieste l'8 febbraio, nel salone Matteucci del Centro servizi volontariato del Fvg (Csv Fvg), in via Besenghi 16.Seguiranno gli incontri del 9 febbraio a Pordenone nell'auditorium della Regione in largo San Giorgio 12 e del 12 febbraio a Gorizia nella sala conferenze "Della Torre" della Fondazione Carigo in via Carducci 2. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 17.30.Per partecipare è richiesta l'iscrizione online entro le 24 dell'11 febbraio da effettuare attraverso il sito www.regione.fvg.it. ARC/LP/ep