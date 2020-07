Volontariato: Riccardi, donazione "siAMo" Carpacco a favore Ssr

Trieste, 18 lug - "La donazione a favore del reparto di Pediatria dell'ospedale di San Daniele è un ulteriore gesto con cui lo straordinario mondo del volontariato ha dimostrato nel corso della pandemia la sua centralità nel corso dell'esperienza della pandemia. Si tratta di un mondo che, va ricordato, ha contribuito complessivamente con oltre dieci milioni di euro al nostro sistema sanitario".Lo ha commentato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi, prendendo parte alla consegna simbolica da parte di un gruppo di associazioni di volontariato della frazione di Carpacco del comune di Dignano di tre apparecchiature."siAMO Carpacco" è una campagna nata durante il periodo del lockdown per convogliare tutte le associazioni del territorio in unica raccolta fondi da destinare a sostegno delle emergenze da coronavirus, con particolare attenzione all'ospedale di San Daniele.I 9.300 euro di proventi raccolti (così suddivisi: 2.300 euro dalla cassetta delle offerte; 2.500 euro dall'Associazione Ars; 2.500 euro dalla Pro Loco; 1.000 euro dall'Associazione APS Fario e 1.000 euro dall'Ass. udinese Club) sono stati destinati all'acquisto di tre monitor multi-parametrici pediatrici."Questo progetto, l'idea di muoversi come comunità, dimostra il grande senso di condivisione che accomuna la cittadinanza carpadina concretizzatosi in una utile donazione al Ssr", ha aggiunto Riccardi. ARC/EP