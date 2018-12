Volontariato: Riccardi, tre eventi importanti per sistema pilastro Fvg

Il vicepresidente al concerto a Gemona per il 60mo Afds UdineUdine, 2 dic - "Un fine settimana all'insegna di tre momenti importanti ha dimostrato ancora una volta quanto sia solido e forte il pilastro del volontariato e del dono in regione: la giornata della Protezione civile di ieri a Ravascletto, la maratona di beneficienza Telethon a Udine e, questa sera, il concerto per il sessantesimo dell'Associazione friulana donatori di sangue a Gemona ci hanno ricordato di quale prezioso capitale dispone il sistema del Friuli Venezia Giulia".Lo ha commentato il vicegovernatore con delega alla Salute, Politiche sociali e Protezione civile, Riccardo Riccardi, al termine del concerto che si è tenuto nel duomo di Gemona in occasione dell'anniversario dell'Afds udinese "per rendere omaggio al ricordo dei fondatori - sono state le parole del presidente provinciale Roberto Flora - e di tutti coloro che nel tempo hanno contribuito a portare nel cuore dei friulani gli ideali della donazione di sangue"."Il concerto di questa sera, che segue quello del settembre scorso a Udine, ha visto protagoniste le voci delle duecento sezioni Afds unite per rappresentare l'associazione in un luogo così simbolico come il duomo di Gemona: il ringraziamento della Regione è alla grande famiglia delle 50 mila persone che generosamente compongono l'architrave del sistema del dono del Friuli Venezia Giulia", ha aggiunto Riccardi.Oltre agli interventi di Flora, del presidente della sezione gemonese, Renato Copetti, e dell'arciprete Valentino Costante, è stato l'assessore comunale Devis Goi a ricordare la figura di uno dei fondatori dell'associazione, il gemonese Armando Brollo, "maestro di scuola, ma soprattutto maestro di vita per tante generazioni che si sono avvicinate al volontariato grazie al suo esempio". ARC/EP