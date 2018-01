Welfare: 19/1 a Ts incontro "Movimento, farmaco della salute"

Pordenone, 15 gennaio - Sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di compiere regolarmente attività fisica. È questo lo scopo dell'incontro organizzato dall'Associazione Lunga Vita Attiva in collaborazione con la Direzione centrale alla Salute della Regione ed il Comune di Trieste e in programma venerdì 19 gennaio alle 15.30 in sala Predonzani nel palazzo della Regione a Trieste.



Lo stile di vita sedentario rientra tra le prime dieci cause di morte e inabilità. Diversi studi dimostrano che le persone che praticano movimento o fanno sport godono di un maggiore benessere fisico e psichico, aumenta la probabilità di vivere più a lungo e in salute.



L'evento, rivolto alla popolazione oltre che ai medici di famiglia, professionisti sanitari e associazioni sportive, intende condividere le buone pratiche già attive in altre città riguardanti la prescrizione medica sul movimento quale farmaco di salute. L'incontro focalizzerà quindi l'attenzione sul piano messo a punto dalla Regione riguardante sport e salute ma anche altre esperienze simili maturate dalla Città di Ferrara e dalla Provincia di Bolzano.



Inoltre la giornata servirà anche per presentate le "pillole di movimento" che verranno distribuite dal mese di marzo, nel Comune di Trieste, sia nelle farmacie che negli ambulatori dei medici di famiglia aderenti all'iniziativa. In chiusura di lavori saranno presentate le associazioni che partecipano al progetto "Pillole di movimento".



Per prendere parte ai lavori ci si potrà iscrivere fino a giovedì 18 gennaio. Maggiori informazioni sono reperibili nel sito della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it oppure nella pagina web dell'associazione Lunga vita attiva.